Соцмин выделяет еще 30 млн евро на финансовую соцподдержку и компенсацию расходов на отопление

Проведя оценку полученной от муниципалитетов информации о выделении социальных пособий и компенсаций жилищных расходов, а также о потребности в средствах, Министерство социальной защиты и труда Литвы (Соцмин) на финансовую соцподдержку нуждающихся выделило муниципалитетам дополнительно 30,8 млн евро, говорится в пресс-релизе Министерства.

Сообщается, что в связи с ростом цен на энергоресурсы и принятием поправок к закону, дающих право большему кругу лиц на получение компенсации расходов на отопление жилья, с начала прошлого года количество получателей за месяц выросло более чем в два с половиной раза, а расходы на эту поддержку увеличились в 3,4 раза.

"Увеличение количества обращающихся показало, что мера была адресной и целенаправленной, поэтому мы должны обеспечить, чтобы самоуправления не столкнулись с нехваткой денег на финансовую социальную поддержку и ее получили все, кто в ней нуждается", — говорит министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

По предварительным данным муниципалитетов, в первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество получателей компенсации расходов на отопление жилья за месяц увеличилось в среднем в 2,6 раза, говорится в пресс-релизе. В первом квартале текущего года было 395,7 тыс. получателей, а в первом квартале 2022 г. – 152,9 тыс. Расходы на эту поддержку увеличились в 3,4 раза.

Количество получателей социальный пособий в среднем за месяц увеличилось на 42,6 проц. В первом квартале 2023 г. социальные пособия получили 98,7 тыс. человек, а в первом квартале 2022 г. – 69,2 тыс. Расходы на оказание этой поддержки выросли на 30,6 проц., указывает министерство.

По словам Соцмина, это связано с ростом цен на теплоэнергию и изменениями в законодательстве, дающими право более широкому кругу людей – в том числе и получающим среднюю заработную плату – на получение компенсации расходов на отопление жилья.

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