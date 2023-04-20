Организация более 20 лет работала для создания условий для национального самовыражения общины белорусских литовцев. Объединение действовало в Пелесе, где есть школа с литовским языком обучения.
Это первое официально зарегистрированное в Беларуси общественное объединение литовцев. В Пелесе 80% жителей — литовцы по национальности.
По информации издания, объединении на начало 2022 года состояло 150 человек.
Объединение работает с 1993 года на базе средней школы с литовским языком обучения в деревне Пелеса Вороновского района Гродненской области.
В августе прошлого года после проверки МЧС школа была закрыта. Она поддерживалась правительством Литвы.
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