Литва вручила Беларуси ноту в связи с нарушением государственной границы

В среду в Министерство иностранных дел Литвы (МИД) был вызван представитель посольства Беларуси в Литве. Как сообщает министерство, представителю посольства была вручена строгая нота протеста в связи со случаями умышленного систематического нарушения государственной границы Литвы.

В пресс-релизе отмечается, что нота вручена во вторник, 18 апреля, в связи с зафиксированным нарушением государственной границы Литовской Республики, совершенным сотрудником пограничной службы Республики Беларусь в зоне действия погранпункта имени Г. Жагуниса Варенского отряда СОГГ.

В ноте МИДа содержалось строгое требование в адрес Беларуси как можно скорее дать разъяснения по поводу этого и аналогичного нарушения, совершенного 12 апреля, и принять все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

В среду министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что из-за нарушений со стороны белорусских должностных лиц последние могут быть задержаны.

"Белорусские должностные лица, незаконно пересекающие границу Литвы, могут быть задержаны", — сказал Г. Ландсбергис в комментарии, направленном агентству ELTA.

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