Полицию на развратителя детей вызвали соседи, сейчас люди могут вздохнуть свободнее

Жители каунасской тупиковаой улицы Пасиматимо наконец-то могут вздохнуть свободнее – в среду утром с этой улицы съехал подозреваемый в развращении подростков Ремигиюс Якштис. В течение последнего месяца жители этой улицы опасались за своих детей. После того как портал Delfi сообщил о насилии Якштиса над детьми, они стали держаться от своего соседа подальше, но при этом наблюдали за ним и за теми людьми, которые к нему ходят.

"В нашем квартале стоят видеокамеры, мы сохранили много записей и поделились ими с полицией – к Якштису ходили подростки, несмотря на то, что ему запрещено общаться с ними", – рассказали жители.

На видео заснят и несовершеннолетний, который пришел к Якштисыу в минувшую среду, его потом нашла в доме подозреваемого полиция. Полицию соседи вызвали в третий раз за месяц, но до сих пор подростков в доме Якштиса полиция не находила.

Полиция начала расследование. А Каунасский участковый суд в среду разрешил взять Якштиса под арест на 90 дней. Однако этот постановление еще может быть обжаловано.

Якштиса ждет не только допрос, но и еще один уголовный процесс за растление несовершеннолетних. "Наконец-то он съехал", – сказали 19 апреля жители тупика.

По их словам, только после прочтения статьи они поняли, почему Якштис такой приятный и услужливый, особенно к тем соседям, у которых есть мальчики.

Во вторник Якштис пришел в суд в гипсе. Он сказал, что был избит около дома, только в полицию об этом не сообщил.

"Это нас удивило, ведь он вызвал полицию, когда дом закидали яйцами, собирал скорлупу, однако мы просмотрели записи видеокамер в квартале и никакого нападения не увидели", – сказали соседи.

Сам Якштис с Delfi.lt говорить не захотел.

Якштиса ждет в суде дело за ведение "черной бухгалтерии", сексуальные отношения с несовершеннолетними, развращение лих младше 16 лет. Эти преступления были совершены в Вильнюсе, Каунасе, Варшаве и Праге, пострадали трое несовершеннолетних.

Якштис свою вину не признает.

Однако он уже один раз привлекался к ответственности и был признан виновным в развращении четверых несовершеннолетних детей в гостиницах Варшавы и Берлина. Он тогда не мог объяснить, почему совершил это преступление. Он был приговорен к 1 году и 1 месяцу лишения свободы. Ему было запрещено посещать места, где находятся несовершеннолетние и общаться с ними.

Сам Якштис вырос в детском доме.

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