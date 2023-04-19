Полиция расследует убийство: обнаружены тела двоих молодых людей

В среду в Вильнюсе поступило сообщение о жутком происшествии. Были обнаружены тела двоих человек.

В 13.07 ч. поступило сообщение о том, что в квартире на ул. Архитекту были обнаружены тела двоих молодых людей.

По предварительным данным, обнаружено тело молодой женщины (2003 г.р.) и мужчины (2001 г.р.).

Тела покойных обнаружили родственники.

По данным полиции, у молодого человека были перерезаны вены, молодая женщина лежала в луже крови.

Не исключено, что было совершено преступление.

По первичной версии, молодой человек убил девушку, а затем покончил с собой.

Полиция расследует все возможные версии. На месте происшествия работают криминалисты.

По предварительным данным, тело молодого человека нашли в коридоре, а девушки – на кухне. Полиция указала, что у покойных разные фамилии.

Начато расследование в рамках 129 ст. УК ЛР (убийство).

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