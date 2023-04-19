Провокация белорусских пограничников: все записано на камеру

Пограничники заставы им. Александраса Бараускаса в Варенском районе пресекли незаконное попадание в Литву 5 нелегальных мигрантов. Было зафиксировано, как их до границы проводили белорусские пограничники. Они пытались разрезать колючую проволоку и защитный забор.

Инцидент был зафиксирован 18 апреля в 20.30 ч. с помощью видеокамер. Было видно, как к ограждению с белорусской стороны подбежали три человека.

Инцидент был зафиксирован недалеко от деревни Дубучай.

У этих людей были инструменты для разрезания металла. Они сразу же начали резать защитный барьер.

В то же время еще один, видимо, пограничник подвел к границе 5 мигрантов. Им было велено ждать в лесу у границы.

В это место сразу же выехали литовские пограничники. Один из экипажей вскоре подъехал к границе с включенными огнями, напугав белорусов, которые разрезали забор, и мигрантов.

Четверо белорусских пограничников с пятью мигрантами удалились в глубь территории соседней страны.

Ведется расследование.

За последнюю неделю были зафиксированы два случая нарушения границы Литвы белорусскими пограничниками. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что нарушители могут быть задержаны.

"Белорусских пограничников, нарушающих границу Литвы, могут задержать", – сказал он в интервью Elta.

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