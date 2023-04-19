Исследование: 40 процентов жителей Литвы финансово зависимы от других

40 проц. жителей Литвы говорят, что они полностью или частично финансово зависят от других и не справились бы без помощи своего спутника жизни, родителей или государства. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса населения страны, проведенного по заказу Swedbank, на основании которого был составлен Индекс финансового здоровья населения.

"Естественно, что начавшие самостоятельную жизнь молодые люди, а также люди пенсионного возраста и люди, которые не могут работать по тем или иным причинам, в большей степени финансово зависят от других. Однако, как показывает исследование, неспособность полностью самостоятельно позаботиться о своих финансовых потребностях характерна не только для наиболее уязвимых слоев общества", — отмечает в пресс-релизе руководитель Финансового института Swedbank Юрате Цвиликене.

По данным исследования, самостоятельно позаботиться о своих финансовых потребностях могут 54 проц. жителей. Между тем 32 проц. могут это сделать лишь отчасти, а 8 проц. указали на свою полную зависимость от помощи со стороны своего спутника жизни, родителей или государства.

Большая часть полностью или частично финансово зависимого населения, это люди в возрасте 18-29 лет (47 проц.) и 40-49 лет (44 проц.).

Как утверждает Ю. Цвиликене, в ходе опроса населения и в процессе составлении Индекса финансового здоровья населения гендерные различия выявились по многим аспектам, и прежде всего в том, что женщины в Литве финансово менее защищены.

"Не исключение и вопрос финансовой зависимости. Хотя гендерное различие и не является критическим, женщин, способных полностью самостоятельно распоряжаться своими финансами, меньше, чем мужчин, соответственно, 52 проц. и 56 проц. Это связано с двумя основными причинами – неоправданной разницей в оплате труда и все еще живучими гендерными стереотипами в обществе. Даже сами женщины иногда склонны руководствоваться стереотипом о том, что деньги — это мужское дело", — прокомментировала Ю. Цвиликене.

По словам главы Финансового института Swedbank, хуже всего, когда финансовая зависимость превращается в форму экономического насилия. Это ситуации, когда один супругов или партнеров регулирует доходы и расходы другого и присваивает полученные средства. В более редких случаях экономическое насилие может принимать еще более тяжелые формы, когда один из супругов или партнеров не только регулирует повседневные финансы другого, но и не выделяет средств на необходимые расходы, присваивает имущество.

По словам Ю. Цвиликене, женщины чаще финансово зависят от своего партнера и рискуют столкнуться с экономическим насилием, но и мужчины могут оказаться в положении жертвы.

Финансовый эксперт отмечает, что способность удовлетворять свои финансовые потребности, не полагаясь на других, является чрезвычайно важным условием финансовой безопасности и эмоционального комфорта каждого человека.

Как отмечает глава Финансового института Swedbank, если из-за относительно небольших доходов сложно достичь большей финансовой независимости, а повысить их сложно, в таком случае желательно позаботиться о личных сбережениях. Наличие 3-6 месячного финансового резерва на необходимые расходы, безусловно, обеспечит большую финансовую безопасность и придаст уверенности.

Репрезентативный опрос населения Литвы по заказу Swedbankбыл проведен компанией социальных исследований и исследований общественного мнения Kantar Sifo. В опросе приняла участие 1 тыс. респондентов, результаты опроса отражают мнение и оценки жителей страны в возрасте от 18 до 75 лет.

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