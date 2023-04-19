Глава МИД об экспорте зерна из Украины: "Здесь важен литовский фактор"

По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Литва способна оказать содействие в экспорте зерна из Украины транзитом через Польшу. Правда, добавляет он, объемы пока ограничены из-за необходимости смены путей.

"Здесь важен литовский фактор", – сказал министр журналистам в среду.

"Железнодорожные пути в Польше отличаются от железнодорожных путей в Украине и Литве. Однако при дополнительных инвестициях объемы могут значительно вырасти. Литва в последнее время стремилась к этому транзиту. Я считаю, что это отличная возможность как для нашего порта, так и для железнодорожных компаний, которые могли бы перевозить хотя бы часть украинского зерна через территорию Польши в Клайпеду и оттуда его экспортировать.

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Надеюсь, мои коллеги в других министерствах не дремлют и воспользуются этой возможностью. Это действительно выгодно для всех. Как для Украины, потому что это доход, так и для Литвы – транзитный доход, а Польша, несмотря на внутреннее давление, нашла выход", –сказал Г. Ландсбергис на совместной с министром иностранных дел Эстонии М. Тсхакном пресс-конференции.

Перед этим министр также пояснил, что основная проблема Польши заключается в том, что несмотря на то, что зерно должно было перевозиться транзитом, большая часть зерна оставалась на территории Польши.

"Иными словами, на едином рынке, — сказал он. – Это существенно повлияло на стоимость зерна от местных производителей. Что привело к решению заняться поиском и внимательнее относиться к транзиту, импорту. Я думаю, то, что нам удалось достичь договоренности вчера (во вторник – ELTA), является очень важным фактором.

Не менее важным фактором остается и способ вывоза. Если вновь будет просто транзит, и он снова остается на внутреннем рынке, то ситуация не меняется".

Mинистр экономики и инноваций Аушрине Армонайте во вторник в Варшаве встретилась с министром экономического развития и технологий Польши Вальдемаром Будой и обсудила возможности Литвы по содействию Польше в решении зернового кризиса.

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