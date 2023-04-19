Полиция предупреждает о новом опасном наркотике в школах

Не осталось ни города, ни села в Литве, где бы не было случаев употребления наркотиков, ломающих жизнь человека. Полиция борется с этим злом всеми доступными средствами – от Кодексов административной и уголовной ответственности до воспитательных бесед. Подросткам рассказывают, что желающих развлечься с помощью наркотиков.

Согласно Кодексу административной ответственности за употребление наркотиков грозит штраф от 30 до 150 евро. За повторное нарушение штраф составляет 150-230 евро. Только за апрель этого года в Шяуляйском и Телшяйском округах составлены 8 протоколов за нарушение этого закона, назначены штрафы. Штраф бьет по карману, но здоровью человека наркотики наносят куда больший ущерб.

В последнее время в литовских школах распространяют новые наркотики. Они распространены среди детей разного возраста. Это синтетический каннабиноид - вещество без запаха, произведенное на основе масел. Его обычно подмешивают в жидкость для электронных сигарет. Покурив сигарету с наркотиком, ребенок начинает бессвязно говорить, бредить, теряет ориентацию, может потерять сознание.

6 апреля после курения такой сигареты помощь потребовалась 13-летней ученице одной шяуляйской прогимназии. В школу вызвали скорую. Девочка сказала врачам, что курила электронную сигарету, почувствовала, что у нее затекают руки, лицо, ноги, начинается дрожь. В организме у ребенка обнаружили наркотики. Девочка не сказала, кто дал ей сигарету. Однако в шкафчике у 14-летнего ученика той же школы обнаружили две пластиковые бутылочки с какой-то жидкостью. Ее исследуют эксперты.

7 апреля помощь потребовалась девочке из Шяуляйского дома социальной опеки. 13-летняя вернулась в дом опеки в ужасном состоянии, не ориентировалась в пространстве. Девочку доставили в Клинику матери и ребенка, там констатировали отравление коноплей или веществами на ее основе.

Помощь в случае передозировки наркотиков требуется не только детям, но и взрослым.

2 апреля врачей и полицию вызвали в туалет Шяуляйского железнодорожного вокзала. Там на полу лежал мужчина, рядом - шприц. Таковы последствия употребления наркотиков.

Важно объяснить это детям и остановить их. Родители, которые видят, что их ребенок не ориентируется в пространстве, часто теряются, не знают, что делать.

5 апреля в Шяуляйскую полицию обратилась женщина, которая не знала, что ей делать с зависимым от наркотиков 18-летним сыном. Совет у полиции один – обращаться в Наркологический центр.

Людей, которые добровольно обращаются в такой центр за помощью, освобождают от административной ответственности.

Если у человека находят наркотики, заводят уголовное дело. Такому человеку грозит судимость. Подобная запись станет помехой при получении желаемой профессии, будет мешать карьере.

В апреле этого года в Шяуляйском и Тельшяйском округах начаты 8 уголовных дел из-за обнаружения наркотиков. Один человек был привлечен к ответственноси за хранение наркотиков с целью их распространения.

13 апреля были задержаны двое 18-летних жителей Кельме. В их автомобиле полиция обнаружила пакет с веществом растительного происхождения, вероятно, наркотиком, предназначенным для продажи.

10 апреля подозрения в хранении наркотиков были предъявлены 20-летнему житель Кельмеского района (в машине нашли 8 пластиковых емкостей с жидкостью, вероятно, для "улучшения" действия электронных сигарет).

16 апреля полиция остановила в Тельшяй автомобиль Opel Astra, которым управлял 20-летний в состоянии наркотического опьянения. В кармане куртки и в машине подозреваемого были обнаружены наркотики растительного происхождения.

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