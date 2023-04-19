Агентство: cредненедельная биржевая цена на электроэнергию – самая низкая за последние 2 года

По данным на 11-18 апреля, средненедельная рыночная цена на электроэнергию составила 0,043 евро/кВтч и стала самой низкой средненедельной ценой с середины апреля 2021 года. С потеплением цены на электроэнергию упали во всем регионе вследствие снижения спроса на электроэнергию и увеличения ее выработки, сообщает Литовское агентство энергетики.

В период с 1 по 18 апреля среднемесячная оптовая цена на электроэнергию на бирже Nord Pool составила 0,066 евро/кВтч без НДС, что на 25 проц. ниже средней мартовской биржевой цены, которая составляла 0,089 евро/кВтч без НДС.

На прошлой неделе независимые поставщики электроэнергии предложили бытовым потребителям еще более низкие фиксированные тарифы. Два поставщика (Enefit и Ignitis) снизили цены на 1,5-2 проц. Один поставщик (Elektrum Lietuva) оставил цены без изменений.

Цены на электроэнергию, предлагаемые всеми тремя поставщиками, находятся в пределах 0,18–0,23 евро/кВтч (двухзонные тарифы) и 0,24–0,26 евро/кВтч (однозонные тарифы), что ниже минимального компенсируемого государством предела (0,28 евро/кВтч).

Средняя цена 1 кВтч в фиксированных тарифных планах (на 24 мес. и 36 мес.) составила 0,244 евро/кВтч (двухзонные тарифы) и 0,253 евро/кВтч (однозонные тарифы).

С начала текущего года цена 1 кВтч в фиксированных тарифных планах независимых поставщиков электроэнергии уже снизилась на 30-41 проц. Ignitis в этом году уже снизил цены в среднем на 0,17 евро/кВтч, Elektrum Lietuva – в среднем на 0,12 евро/кВтч, Enefit – в среднем на 0,11 евро/кВтч.

Цена гарантированного электроснабжения (план "Стандартный") с 1 апреля составляет 0,199 евро/кВтч (однозонный тариф), а также 0,211 евро/кВтч и 0,171 евро/кВтч (двухзонные тарифы).

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