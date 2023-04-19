Жителей готовят к сопротивлению: предлагаются перемены для желающих приобрести оружие

Лица, желающие приобрести оружие определенных категорий, должны прослушать курс гражданского сопротивления. Такие поправки к закону зарегистрировал председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне (ПКНБО) Лауринас Кащюнас.

"Одни из важнейших задач утвержденной парламентом в прошлом году стратегии подготовки жителей к гражданскому сопротивлению – добиваться, чтобы как можно больше граждан прошли курс гражданского сопротивления, чтобы они знали, что могут делать в такой ситуации; также создать условия для ознакомления с принципами вооруженного сопротивления, возможными задачами интеграции в оборону наряду с армией, другими ведомствами, оказывающими сопротивление", – писал в фейсбуке депутат.

Он поделился и статистикой, указав, что в 2022 году курс гражданской обороны при МО прослушали всего 3000 человек.

"Результаты индекса гражданской мощи в 2022 г. показали, что в случае агрессии 14% жителей Литвы встанут на защиту страны с оружием в руках, 36% будут оказывать невооруженное сопротивление, 15% будут держаться в стороне, 13% покинут Литву, а 22% не знают ничего о своем месте в системе обороны страны", – сказал Кащюнас.

По его словам, нужна модель курсов гражданского сопротивления, которая охватит широкую общественность, – чтобы как можно больше рядовых жителей Литвы получило информацию о разных способах сопротивления.

"Например, по имеющимся данным, разрешение на хранение (ношение) оружия категорий А и Б (смертельного) есть у 56 948 лиц, а в 2022 году такие разрешения выдали 8061 физическому лицу (в 3 раза больше, чем в 2021 г.). Это часть общества обладающая боевой мощью.

Поэтому первым шагом "выхода в общество" мог бы быть курс гражданского сопротивления для лиц, желающих получить разрешение на ношение оружия для охоты, спорта, самообороны, профессиональной деятельности и учебы", – писал Кащюнас.

"Курс гражданского сопротивления должны будут прослушать и те, кто хочет продлить разрешение на ношение оружия", – продолжил он.

Политик заметил, что за 9 оставшихся месяцев этого года продлить разрешение должны 10 000 человек, в следующем – 12 000.

"Такой порядок поможет больше понимать принцип гражданской обороны, укрепит устойчивость общества и гражданскую волю, поскольку каждый гражданин, у которого есть право на ношение оружия, получит знания в области гражданского сопротивления, будет знать свое место и роль в системе обороны страны в случае войны или оккупации. А это укрепит потенциал оборонной мощи страны", – прибавил депутат.

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