Серьезное ДТП около Меркине: перевернулся автовоз

Полиция Алитусского округа сообщает, что ДТП произошло в 8 ч. утра в пределах деревни Курмишкес. Перевернулся тягач с прицепом.

Место происшествия на видео снял проезжавший мимо водитель. На видео видно, что перевернулся тягач Mercedes - Benz. Кроме того, на боку лежат два легковых автомобиля. Одна машина стоит в кювете. В стороне – перевернувшийся прицеп с еще несколькими поврежденными автомобилями.

По данным представителя полиции Кристины Янулявичене, дороги в Алитусском округе скользкие, поскольку там всю ночь шел дождь.

Delfi благодарит Кястутиса Повилайтиса за видео!

Полиция Алитусского округа сообщила, что гражданин Азербайджана (1976 г.р.) не справился с управлением на скользкой мокрой дороге, поэтому перевернулся тягач Mercedes - Benz с прицепом. Люди в ДТП не пострадали.

По данным полиции, еще один тягач перевернулся на дороге Сейрияй-Лепалингис, в пределах деревни Окта, в 7.15 ч. Водитель (1971 г.р.) не справился с управлением лесовозом Scania и упал в кювет. Водитель был трезвым, он не пострадал.

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