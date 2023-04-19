В Вильнюсе виновником ДТП стал нетрезвый водитель

Нетрезвый водитель врезался в стоявший у дороги автомобиль.

ДТП произошло 18 апреля, в 13.30 ч. в Вильнюсе, на проспекте Лайсвес, где автомобиль BMW врезался в стоящий автомобиль Nissan. В организме виновника (1976 г.р.) ДТП было 4,33 промилле.

Еще одна нетрезвая водитель стала виновницей ДТП на ул. Витауто, в столичном районе Жверинас. В 13.30 ч. ее автомобиль Mini Cooper зацепил автомобиль Audi. Водитель (1977 г.р.) была пьяна - 2,13 промилле.

Попался и нетрезвый водитель в Пасвальском районе. 18 апреля, в 21 ч. на дороге Вашкай-Пуоджюнай, в пределах деревни Гинейкяй, с дороги съехал автомобиль Mazda 323, которым управлял молодой человек 1993 г.р. Водитель был пьян - 2,41 промилле.

Во всех случаях ведутся расследования, водителям грозит уголовная ответственность и конфискация автомобилей.

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