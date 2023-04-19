В Вильнюсе избит несовершеннолетний ребенок

В Вильнюсе двое агрессоров избили 14-летнего подростка. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.

18 апреля в полицию обратилась женщина (1982 г.р.). Она сообщила, что в 18.15 ч. того же дня в Вильнюсе был избит ее сын (2008 г.р.). По словам мальчика, нападавших было двое.

Пострадавший был доставлен в больницу. После оказания помощи ребенку назначили амбулаторное лечение.

Полиция начала расследование по факту причинения физической боли или незначительного ущерба здоровью.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!