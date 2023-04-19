Поиск "пророссийских авторов" в репертуаре Вильнюсского старого театра привел LRT к Григорию Горину и Алексею Житковскому

Радио LRT утверждает, что в репертуар Вильнюсского старого театра возвращаются спектакли по произведениям современных "пророссийских авторов".

Вице-министр культуры Вигинтас Гаспаравичюс сказал, что театр на замечания министерства не реагирует.

"Мы заметили определенные метания руководства театра в контексте войны в Украине. Мы постоянно уделяем театру внимание, перед театром стоят серьезные задачи. Мы видим, что, пройдя круг, вернулись в какую-то серую зону: вместо прогрессивных, серьезных перемен получили, что получили. Нашу толерантность и доброжелательность не очень ценят", – сказал LRT вице-министр.

Минкульт намерен обсудить репертуар с руководством театра.

В январе сообщалось о том, что не будут показывать "Горку" (Алексей Житковский), но этот спектакль снова есть в репертуаре - 22 апреля. Глава театра Ольга Полевикова считает Житковского оппозиционером режима.

Житковский, мать которого родилась в Луганске, выступал против войны в Украине. "Назовите эти активности "спецоперацией" или как-то по-другому — суть от этого не изменится, — говорил он "Сибирь.Реалиям" в марте. — Проливается кровь, гибнут люди. Выражение "Цель оправдывает средства" здесь абсолютно не работает. Отношусь к этому резко негативно. "Спецоперация" означает отказ от возможности решить конфликт мирным способом".

В октябре прошлого года драматурга задержали в Ханты-Мансийске и опрашивали в ФСБ по "подозрению на экстремизм", а у него дома в Нижневартовске прошел обыск.

Сюрприз?

"Эта пьеса про ежедневный подвиг маленького человека. Воспитательница детского сада Настя пытается построить Горку, организовать покупку подарков на Новый год, подготовить утренник, помочь оставленному родителями мальчику-мигранту, не потерять любовь любимого человека и не сойти с ума за пятнадцать тысяч рублей в месяц, – говорит о спектакле драматург Алексей Житковский. – При этом, "Горка" – пьеса о добре, которое существует вопреки всему".

Показ этого спектакля 22 апреля общественный вещатель назвал "сюрпризом на день рождения Ленина".

По данным LRT, показывают также спектакль "Поминальная молитва" по произведению Григория Горина, написанного по мотивам цикла рассказов Шолом-Алейхема "Тевье-молочник".

В спектакле действие происходит в бедном местечке Анатовке начала XX века, в период усилившихся антисемитских настроений и массовых еврейских погромов.

Дмитрий Горин (12 марта 1940 – 15 июня 2000) – известный драматург, сценарист и писатель, классик сатирической прозы. Долгое время работал с режиссёром Марком Захаровым, автор сценариев к таким фильмам, как "Тот самый Мюнхгаузен" (1979), "Формула любви" (1986), "Убить дракона" (1988).

Из репертуара не убрали спектакль Юлианы Лайковой "Кролик Эдвард". Режиссер этого спектакля в позапрошлом году ставила спектакль "Белая гвардия" в театре Севастополя, утверждает LRT.

Радио LRT сообщает, что в Вильнюсском старом театре звучит музыка клиента агентства русских авторов RAO, композитора Виталия Истомина.

В январе театр объявил, что отказался от показа спектаклей "Воля" (по произведениям Василия Шукшина), "Утопия (Михаил Дурненков), "Лед" (по роману Владимира Сорокина). Было также принято решение не показывать "Кошкин дом" (Самуил Маршак), "Сволочную любовь" (Павел Санаев), "Горку" (Алексей Житковский).

Театр сообщил, что создает рабочую группу, которая будет следить за изменением ситуации в мире и при изменении обстоятельств оперативно реагировать на смену репертуара.

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