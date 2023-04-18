Второй инцидент за неделю: белорусский пограничник зашел на территорию Литвы

Служба охраны госграницы (СОГГ) сообщает об еще одном инциденте - в Швенченском районе белорусский пограничник незаконно пересек границу Литвы, пройдя по территории нашей страны около 2 метров. Этот инцидент зафиксировали пограничники заставы им. Гинтараса Жагуниса.

Во вторник в первой половине дня литовские пограничники с помощью системы видеонаблюдения видели двоих белорусских пограничников, которые шли вдоль границы. Они, озираясь, подошли к границе у деревни Стакай (Швенчёнский район). Линия границы в этом месте обозначена центральным полигонометрическим столбом, по обе стороны которого стоят знаки государственных границ. Неподалеку, на территории Литвы, установлено ограждение из колючей проволоки и забор.

Один из белорусских пограничников пересек границу и на два метра углубился на территорию Литвы, потом вернулся назад. После этого белорусские пограничники продолжили путь по своей территории.

Начато расследование по факту незаконного пересечения границы.

Это второй подобный инцидент за неделю. Такой же случай был зафиксирован в прошлую среду в Швенчёнском районе, около деревни Азурайстис.

Тогда вдоль границы шли 5 белорусских пограничников, один из которых зашел на территорию Литвы на 0,5-1 м, а потом вернулся назад. В этом случае также проводится расследование.

14 апреля в МИД Литвы вызывали представителя посольства Беларуси, которому была вручена нота протеста в связи с повторяющимися случаями незаконного пересечения границы.

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