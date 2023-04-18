Начались совместные литовско-германские военные учения FÜREX 2023

В понедельник начались учения Вооруженных сил Литвы и 10-й немецкой дивизии FÜREX 2023, в ходе которых будет проводиться разведка местности и обсуждаться возможные места передвижения и размещения сил, сообщается в пресс-релизе.

В учениях, которые пройдут на территории Литвы и завершатся в пятницу, примут участие около 70 представителей немецкой армии – командование 10-ой немецкой дивизии, 12-ой бригады, 13-ой бригады из Нидерландов, командные группы франко-германской бригады, представители Службы кибербезопасности, Объединенных транспортных войск, подразделений Медицинской службы и Быстрого реагирования.

В ходе тактических учений представители литовской и немецкой армий проведут разведку местности в центральных, северо-восточных и южных районах Литвы. Представители Германии ознакомятся с инфраструктурой Вооруженных сил Литвы и уровнем подготовки военнослужащих профессиональной военной службы и военных добровольцев к обороне страны, говорится в пресс-релизе.

Учения FÜREX 2023 являются одним из этапов подготовки к учениям QUADRIGA 24. Представители немецкой армии, которые прибудут в Литву после визита в Польшу, оценят ситуацию, связанную с безопасностью всего Балтийского региона.

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