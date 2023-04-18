LTG Cargo на прошлой неделе отклонила 53 заявки на перевозку грузов

LTG Cargo на прошлой неделе (10-16 апреля) получила 546 заявок от клиентов на перевозку грузов между Литвой и зарубежными странами, сообщает транспортная компания группы Lietuvos geležinkeliai (Железные дороги Литвы – ЖДЛ).

После оценки соответствия действующим в компании принципам санкционного контроля и нулевой терпимости к риску на прошлой неделе была одобрена 371 заявка на перевозку грузов. 53 заявки были отклонены, решение по еще 122 заявкам будет принято после тщательной оценки информации, указанной клиентами. 38 отклоненных заявок на перевозку грузов касались экспорта или импорта из/в Беларусь.

На прошлой неделе большинство отклоненных заявок касались перевозки вагонов для доставки контейнеров – не утверждены 28 заявок на перевозку вагонов данного типа. Кроме того, компания отклонила 25 заявок на перевозку вагонов с продовольственными товарами, 23 вагонов с сельскохозяйственным жмыхом, 17 вагонов с торфом и продуктами его переработки, а также 10 вагонов с техническим оборудованием.

По итоговым данным, с 1 марта компания LTG Cargo получила 4 694 заявки на перевозку грузов.

После оценки соответствия действующим в компании принципам санкционного контроля и нулевой толерантности к риску, а также иных аспектов, с начала марта одобрено 3650 заявок на перевозку грузов. 909 заявок были отклонены. Почти половина из отклоненных заявок на перевозку грузов (422) касалась экспорта или импорта из/в Беларусь.

Следует напомнить, что, в процессе обеспечения санкционного контроля, компании ЛЖД руководствуются несколькими основополагающими принципами. Среди них – приоритет ценностей, внешнеполитические интересы и интересы безопасности Литвы превыше бизнес-интересов.

LTG Cargo реагирует на все возможные попытки обхода действующих международных санкций. Компания придерживается и будет придерживаться принципиальной позиции – она продолжает последовательную работу с другими органами, ответственными за санкционный контроль, с целью предотвращения любых попыток обхода ограничений.

Компания проводит предельно тщательную проверку всех грузов, она также расширила объем предоставляемой клиентами информации, ужесточила правила подачи заявок и наращивает аналитический потенциал.

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