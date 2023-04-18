Соцмин: работающие в Литве украинцы за год пополнили госбюджет страны более чем на 58 млн евро

С начала войны в Украине в Литве трудоустроились и работают по трудовым договорам более 24 тыс. украинцев. По данным на март этого года, они уплатили в госбюджет нашей страны более 58 млн евро налогов, из них более 13 млн – за январь и февраль текущего года, сообщает Министерство социальной защиты и труда (МСЗТ).

По данным министерства, украинские военные беженцы работают во всех муниципалитетах Литвы, почти каждый третий работает в Вильнюсе (7898 человек). За столицей по числу работающих украинцев следует Каунас – 3275, за ним Клайпеда – 3018, Шяуляй – 1429, Паневежис – 1161, Каунасский район – 759, Вильнюсский район – 509, Клайпедский район – 507. Большинство из них работают на предприятиях обрабатывающей промышленности (6,3 тыс.), а также в сфере строительных (4,6 тыс.), транспортно-складских (4 тыс.) и гостинично-ресторанных услуг (2,4 тыс.).

"Работодатели страны охотно подключились и помогают украинцам трудоспособного возраста устроиться на работу, а Служба занятости оказывает активное содействие тем, кто ищет работу в Литве. Ожидая того дня, когда они смогут благополучно вернуться на Родину, украинцы своим трудом вносят свой вклад в развитие экономики Литвы. Благодарю всех и каждого в отдельности за нашу сплоченность, понимание и гражданскую позицию", — говорит министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

По данным Службы занятости, на высококвалифицированных работах работают 1,8 тыс., т.е. 8 проц. украинцев. Это и специалисты по бизнесу и управлению (менеджеры по логистике и продажам), специалисты в области здравоохранения: врачи, медсестры, ветеринары, а также специалисты по обучению, специалисты по информационным технологиям, инженеры-физики, юристы, специалисты в социальной и культурной областях.

В пресс-релизе также отмечается, что большинство украинцев – 16,1 тыс. или 68 проц. – работают на работах, требующих средней квалификации. Они трудятся специалистами по обслуживанию клиентов, продавцами, строителями, специалистами по металлообработке, механиками электромеханического и электрооборудования, операторами стационарного оборудования и машин, водителями.

Около 5,7 тыс. или 24 проц. украинцев работают на низкоквалифицированных и неквалифицированных работах. Большинство из них работают уборщиками в офисах и гостиницах, помощниками поваров и упаковщиками, работниками сельского и лесного хозяйства, работниками по приготовлению пищи и подсобными рабочими.

Размеры заработной платы украинцев колеблются от минимальной до почти 2 тысяч. евро в месяц, в зависимости от характера работы. В среднем работающий в нашей стране украинец в марте этого года зарабатывал около 1132 евро "на бумаге".

Большинство украинцев было трудоустроено Службой занятости в апреле и мае прошлого года (5,2 тыс. и 3,9 тыс. соответственно).

В прошлом году более 2,4 тыс. прибывших граждан Украины приняли участие в мероприятиях политики активного рынка труда – большинство украинцев были трудоустроены за счет субсидий (1,9 тыс.), еще 341 украинец приобрел профессию, 160 воспользовались поддержкой мобильности. Литовский язык изучали 93 украинца.

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