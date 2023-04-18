В Ширвинтос в механизм робота попала кожа руки ребенка, помощь оказали пожарные-спасатели

В Ширвинтском районе пожарные-спасатели оказали помощь пострадавшей девочке: в механизм игрушечного робота попала кожа руки ребенка.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в понедельник в 9 ч. пожарных-спасателей вызвали в школу.

Помощь потребовалась дошкольнице. Кожа ее руки попала в механизм игрушечного робота.

По словам представителя Департамента пожарной безопасности и спасения Эдиты Зданявичене, робот был поломан, у него не хватало ноги. Вмместе, где не хватало запчастей, механизм был открыт, именно через эту дырку между шестеренками застряла кожа.

Чтобы не напугать ребенка, пожарные-спасатели сняли свою защитную униформу. Подручные средства не помогли, поэтому было решено разобрать игрушку. Так удалось высвободить кожу. Девочку осмотрели врачи, но их помощь не потребовалась, ребенок не пострадал.

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