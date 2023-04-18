Водителей в Литве ждет целый ряд изменений: и запреты, и новые знаки

Водителей и других участников движения ждут перемены. Предложены поправки к Правилам дорожного движения (ПДД), которые не только корректируют порядок движения, но и введут новые знаки. Некоторые правила и знаки отменят.

19 апреля эти предложения обсудит правительство Литвы. Изменения предлагает Министерство транспорта и сообщения. По данным министерства, необходимость изменений возникла после того как парламент принял поправки к закону о безопасном движении на дорогах Литвы, поэтому сейчас предлагают установить изменения, связанные с этими поправками.

В справке, в которой указаны изменения, сказано, что уточнения к ПДД изложены с учетом полученных предложений других ведомств.

В среду правительство обсудит изменения, в которых:

водителям, которые участвуют в движении (за исключением случаев, когда машина стоит), запрещается пользоваться мобильными средствами связи, если их держат в руках. Такими устройствами можно пользоваться, если есть прибор "свободные руки" или специальное оборудование в машине или специальный держатель для телефона;

пешеходам запрещается ходить через переезд для велосипедистов, а велосипедистам нельзя ехать через пешеходный переход для пешеходов;

если машина поворачивает или разворачивается в том месте, где для этого маневра есть лишь одна полоса, то водитель сможет перестраиваться в любую из полос в той части, куда он поворачивает;

должны быть четко обозначены все места, где запрещен обгон. Обгон должен быть запрещен в жилых зонах, во дворах многоквартирных домов, на стоянках и на улицах для велосипедистов;

планируют отказаться от запрета на обучение вождению в жилых зонах. Вместо такого запрета предлагают запретить обгон в жилой зоне (по нынешним правилам во время экзамена экзаменатор может направить сдающего экзамен молодого водителя в жилую зону, но при этом учить вождению в этой зоне запрещено, поэтому будущий водитель не может закрепить необходимые навыки на практике);

уточняется, что водитель транспортного средства, выезжая на дорогу из жилой зоны, обязан пропустить едущие по ней транспортные средства, переходящих дорогу пешеходов;

дополнительно указано, что в жилой зоне на велосипедистов не распространяется правило езды по одной полосе и как можно ближе к правому краю дороги;

регламентируется, что при ремонте инфраструктуры и дорог транспортные средства с оранжевыми сигнальными огнями могут ездить по газонам, тротуарам, пешеходным и велосипедным дорогам, полосам для велосипедов, разделительной полосе, по насыпям и склонам, кюветам, а также останавливаться в вышеупомянутых местах.

В установленных уточнениях предлагают отказаться от дорожных знаков "Телефон" и "Достопримечательность".

Siūlomi KET pakeitimai Foto: Stop kadras

В справке сказано, что от первого знака следует отказаться с учетом того, что в Литве больше нет таксофонов, а второй знак заменен новыми обозначениями "Стрелка с указанием на достопримечательности" и "Название достопримечательности".

Siūlomi KET pakeitimai Foto: Stop kadras

Правда, ПДД предлагают дополнить новым предупреждающим знаком "Всадники". Он будет указывать на участок дороги, по которому часто ездят люди на лошадях или водят лошадей.

Siūlomi KET pakeitimai Foto: Stop kadras

Также предусмотрены изменения дорожных знаков, их пояснения. Например, будет изменено размещение дорожных знаков номер Nr. 305 "Движение мотоциклов запрещено".

Siūlomi KET pakeitimai Foto: Stop kadras

Кроме того, меняется размещение знаков Nr. 334 "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца" и Nr. 335 "Стоянка запрещена по четным числам месяца". Эти знаки будут находиться с разных сторон дороги, а машины должны переставлять с одной стороны на другую не в 21 ч., а с 19 до 24 ч. С 19 до 24 ч. в таких местах машины могут стоять с обеих сторон.

Если правительство одобрит эти предложения, их должны будут обсудить и принять в парламенте.

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