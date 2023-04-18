19 апреля эти предложения обсудит правительство Литвы. Изменения предлагает Министерство транспорта и сообщения. По данным министерства, необходимость изменений возникла после того как парламент принял поправки к закону о безопасном движении на дорогах Литвы, поэтому сейчас предлагают установить изменения, связанные с этими поправками.
В справке, в которой указаны изменения, сказано, что уточнения к ПДД изложены с учетом полученных предложений других ведомств.
В среду правительство обсудит изменения, в которых:
водителям, которые участвуют в движении (за исключением случаев, когда машина стоит), запрещается пользоваться мобильными средствами связи, если их держат в руках. Такими устройствами можно пользоваться, если есть прибор "свободные руки" или специальное оборудование в машине или специальный держатель для телефона;
пешеходам запрещается ходить через переезд для велосипедистов, а велосипедистам нельзя ехать через пешеходный переход для пешеходов;
если машина поворачивает или разворачивается в том месте, где для этого маневра есть лишь одна полоса, то водитель сможет перестраиваться в любую из полос в той части, куда он поворачивает;
должны быть четко обозначены все места, где запрещен обгон. Обгон должен быть запрещен в жилых зонах, во дворах многоквартирных домов, на стоянках и на улицах для велосипедистов;
планируют отказаться от запрета на обучение вождению в жилых зонах. Вместо такого запрета предлагают запретить обгон в жилой зоне (по нынешним правилам во время экзамена экзаменатор может направить сдающего экзамен молодого водителя в жилую зону, но при этом учить вождению в этой зоне запрещено, поэтому будущий водитель не может закрепить необходимые навыки на практике);
уточняется, что водитель транспортного средства, выезжая на дорогу из жилой зоны, обязан пропустить едущие по ней транспортные средства, переходящих дорогу пешеходов;
дополнительно указано, что в жилой зоне на велосипедистов не распространяется правило езды по одной полосе и как можно ближе к правому краю дороги;
регламентируется, что при ремонте инфраструктуры и дорог транспортные средства с оранжевыми сигнальными огнями могут ездить по газонам, тротуарам, пешеходным и велосипедным дорогам, полосам для велосипедов, разделительной полосе, по насыпям и склонам, кюветам, а также останавливаться в вышеупомянутых местах.
В установленных уточнениях предлагают отказаться от дорожных знаков "Телефон" и "Достопримечательность".
В справке сказано, что от первого знака следует отказаться с учетом того, что в Литве больше нет таксофонов, а второй знак заменен новыми обозначениями "Стрелка с указанием на достопримечательности" и "Название достопримечательности".
Правда, ПДД предлагают дополнить новым предупреждающим знаком "Всадники". Он будет указывать на участок дороги, по которому часто ездят люди на лошадях или водят лошадей.
Также предусмотрены изменения дорожных знаков, их пояснения. Например, будет изменено размещение дорожных знаков номер Nr. 305 "Движение мотоциклов запрещено".
Кроме того, меняется размещение знаков Nr. 334 "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца" и Nr. 335 "Стоянка запрещена по четным числам месяца". Эти знаки будут находиться с разных сторон дороги, а машины должны переставлять с одной стороны на другую не в 21 ч., а с 19 до 24 ч. С 19 до 24 ч. в таких местах машины могут стоять с обеих сторон.
Если правительство одобрит эти предложения, их должны будут обсудить и принять в парламенте.
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