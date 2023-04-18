Глава МИД призовет отклонить президентское вето: белорусы, в отличие от россиян, обладают духовным суверенитетом

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис заявил, что будет призывать парламентариев проголосовать против президентского вето на закон о национальных санкциях против граждан России и Беларуси. Глава литовской дипломатии говорит, что несправедливо уравнивать ограничения для граждан России и Беларуси, поскольку, как поясняет консерватор, белорусское гражданское общество активно боролось с режимом Александра Лукашенко и поэтому обладает духовным суверенитетом.

"Не припомню, чтобы мы требовали одинаковых санкций для граждан. Если помните, когда вводились ограничения на въезд и дополнительные проверки на границе, то Литва очень четко заявила, при поддержке президента, что различия будут", – заявил министр иностранных дел журналистам во вторник в Сейме.

"И эта вся дискуссия, которая велась в Литве, наверное, пару месяцев, она очень четко разграничила, что в отношении российских гражданах, въезжающих в Литву, на границе применяются дополнительные проверки, отвечающие установленным Шенгеном требованиям. В отношении граждан Беларуси такого применения нет", – сказал Г. Ландсбергис.

Поэтому, добавил он, непонятно, о какой последовательности действующих санкций говорит Гитанас Науседа. По словам министра, все литовские ведомства сошлись во мнении, что белорусское общество оценивается иначе, чем российское.

"Поэтому я не знаю, о какой последовательности или непоследовательности говорит президент", – отметил Г. Ландсбергис.

"Но, мне кажется, что мы все прежде договорились, что белорусское общество мы оцениваем как то, которое боролось за свою свободу, демократию, несмотря на то что это – политические понятия, тем не менее мы понимаем, что за этим стоит практическое значение. В 2020 году на борьбу с режимом в Минске вышли сотни тысяч человек. Таких попыток бороться в России мы не видим", — подчеркнул консерватор.

По словам министра, именно поэтому разный подход к ограничениям для россиян и белорусов "легко объясним". По словам Г. Ландсбергиса, белорусская оппозиция неоднократно просила увидеть разницу между гражданами этих стран.

"Поэтому аргумент, почему мы применяем разные, немного разные подходы к гражданам Беларуси и к гражданам России, мне кажется достаточно легко объясним. Тем более, что белорусская оппозиция, которая обосновалась в Литве, также неоднократно просила нас увидеть разницу между белорусами и россиянами", – сказал политик.

"Белорусы обладают тем, что мы называем духовным суверенитетом. Это люди, которые выразили свою позицию и отношение к свободе, демократии, к тем ценностям, которые важны для нас. Поэтому уравнивание их в законе я считаю несправедливым. Меня немного огорчает, что не были услышаны аргументы, высказанные как в Сейме, так и оппозицией Беларуси. Ну, а я буду призывать коллег проголосовать против вето, когда оно придет", – подчеркнул Г. Ландсбергис.

ELTA напоминает, что в закрепляющем национальные санкции проекте закона Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины на год ужесточается порядок выдачи разрешений на постоянное или временное проживание, выдача виз, вводится запрет на передвижение граждан России через внешнюю границу Европейского союза (ЕС) (за исключением случаев, когда это соответствует требованиям Литвы).

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