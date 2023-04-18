Налоговая инспекция предупреждает: в Литве снова активизировались мошенники

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) информирует, что мошенники от имени ГНИ рассылают жителям ложные сообщения о переплате налогов, задолженности и пытаются выманить у них данные для подключения к э-банкингу.

ГНИ призывает жителей быть бдительными и ни в коем случае не переходить по ссылкам в подозрительных сообщениях.

Всю информацию, связанную с налогами, жители могут получить, подключившись к Mano VMI на сайте www.vmi.lt.

Мошенники пытаются обмануть жителей разными способами, например, рассылают смс-сообщения и эл. письма со ссылками, QR кодами со ссылками, в сообщениях призывают жителей как можно скорее подключиться к системе и решить "проблему".

Ссылки ведут на созданные мошенниками сайты, имитирующие сайт ГНИ, к которым можно подключиться с помощью подключений для э-банкинга.

Были случаи, когда в сообщениях указывались и личные данные клиента (имя, фамилия, персональный код или его фрагмент).

"ГНИ не присылает жителям сообщения или эл. письма с личной информацией, персональным кодом, указанными суммами платежей, призывами вернуть переплату", – указала представитель ГНИ Инеса Гинейтене.

На что обратить внимание, если пришло сообщение со ссылкой?

ГНИ представляет вниманию клиентов, на что надо обратить внимание, если приходит подозрительное сообщение из "ГНИ":

1. Официальный сайт ГНИ - www.vmi.lt. Если ссылка заканчивается расширением .net, .com, .info, .org, .biz .eu – это мошенники. ЕСли после похожей на сайт ГНИ ссылки есть тире "-" (например: vmi.lt-какой-то_текст) – это тоже мошенники.

2. Официальные адреса эл. почты ГНИ заканчиваются @vmi.lt. Если после @ бывает больше текста (@vni.org. или manovmi@vmi.meil-snder.lt) – это мошенники.

3. ГНИ не указывает в сообщениях личную информацию – сумму переплаты, коды и их фрагменты.

4. ГНИ не рассылает сообщения с дополнительными ссылками и не пользуется номерами телефонов с кодами других стран. Если указано, что смс-сообщение из ГНИ, то это еще не значит, что его прислала Налоговая инспекция.

5. Мошенники создают сайты, визуально напоминающие сайт ГНИ и других ведомств, банков. Во всех случаях к сайтам надо подключаться не по ссылкам, а через официальные сайты в интернете.

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