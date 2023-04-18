Налоговая инспекция напоминает: осталось меньше двух недель для заполнения деклараций

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) информирует, что половина жителей, которые в прошлом году занимались индивидуальной деятельностью, уже декларировала свои доходы. Еще около 176 000 самозанятых этого не сделали, у них осталось меньше 2 недель – декларации надо заполнить до 2 мая.

В прошлом году индивидуальной деятельностью занимались 327 000 жителей. За 2021 г. 203 000 жителей декларировали 91 млн. евро подоходного налога.

В этом году свои налоги уже декларировали 1,1 млн. жителей.

ГНИ обращает внимание на то, что декларации должны подать все самозанятые, даже те, кто не получил никаких доходов. Последние должны указать в строке доходы "0".

Люди, получившие доходы, заполняют декларацию по учетному журналу, но если человек пользуется журналом ГНИ i.APS, то все данные оттуда в декларацию переходят автоматически. Важно также указать принцип отчисления расходов.

"В этом году мы предлагаем жителям новую услугу: удаленные консультации на тему декларации доходов, во время этих консультаций работники ГНИ подробно объясняют жителям каждый шаг, выделяя самые главные акценты, а жители заполнят свои декларации", – сказал заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

В пресс-релизе сказано, что всю актуальную информацию жители могут найти на сайте www.vmi.lt > Pajamų deklaravimas, а инструкции по заполнению декларации – на канале ГНИ в Youtube.

Напомним, что для получения консультации в отделении ГНИ нужна регистрация.

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