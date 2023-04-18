В жутком ДТП погибла мать и трое ее детей у водителя не было водительского удостоверения

В жутком ДТП в Вильнюсском районе 17 апреля погибли 5 человек, среди погибших - мать и трое ее детей. Сейчас правоохрана выясняет причины ДТП.

Департамент полиции сообщал, что ДТП произошло 17 апреля, в 7.19 ч., в Вильнюсском районе, в Майшяголе. Столкнулись легковой автомобиль Audi A4 и грузовик Mercedes Benz UnimogU5000.

Данные расследования показали, что у молодого человека, который управлял автомобилем Audi A4 не было прав на вождение. В прошлом он неоднократно был наказан за вождение без прав.

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По предварительным данным, ДТП произошло из-а того, что молодой водитель (1998 г.р.) Audi на небезопасной скорости выехал на встречную полосу.

"Это первичная информация, ее еще уточняют", – сказал прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры Витаутас Янцявичюс.

В ДТП погиб водитель легковушки, а также ехавшие в машине пассажиры - женщина 1980 г.р. и трое детей – 17, 8 и 6 лет. 6-летняя девочка скончалась в реанимации, остальные люди скончались на месте происшествия.

"Мать и ее трое детей, члены одной семьи", – сказал прокурор. Как семья была связана с водителем полиция еще выясняет.

"Сейчас собрана первичная информация, полиция осмотрела место происшествия, составила протоколы. На основе протоколов и других данных, показаний свидетелей будет проведена автотехническая экспертиза. Эксперты с учетом всех данных, включая повреждение автомобилей, сделают выводы относительно причин ДТП, и выяснят, действия кого из водителей привели к ДТП", – сказал прокурор.

Кроме того, полиция опросит свидетелей ДТП. "Сейчас у многих водителей есть видеорегистраторы, мы будем искать и такие материалы, это помогает выявить механизм ДТП", – сказал прокурор.

Delfi сообщал, что наиболее распространенная причина таких ДТП - небезопасная скорость. Для решения проблемы важно говорить о нулевой толерантности к таким нарушителям, в Литве сейчас за превышение скорости на 10 км/ч делают лишь предупреждение.

При похожих обстоятельства ДТП произошло 15 апреля в Каунасском районе, где Audi A4, которым управлял мужчина (1981 г.р.), выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Citroen C3, которым также управлял мужчина (1954 г.р.). Скончалась пассажирка и два водителя.

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