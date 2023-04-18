За отопительный сезон вильнюсцы сэкономили 30 млн евро

Предприятие Vilniaus šilumos tinklai (Вильнюсские теплосети – ВТС) неделю назад, 12 апреля, завершило необычный отопительный сезон. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и энергоресурсный кризис, которые грозили рекордными счетами, все же из-за решения временно заменить природный газ на мазут с низким содержанием серы цена на теплоэнергию неуклонно снижалась. Как сообщается в пресс-релизе ВТС, жители Вильнюса сэкономили на услугах отопления около 30 млн. евро.

По данным предприятия, в этом сезоне большая часть поставленного вильнюсцам тепла, целых 58 проц., была произведена из возобновляемых источников энергии (биотоплива), 31 проц. – из мазута с низким содержанием серы, 10 проц. – из природного газа, 1 проц. – из других видов топлива.

Отмечается, что после балансировки различных видов топлива цена на теплоэнергию в Вильнюсе постоянно снижалась и была одной из самых низких по Литве. В декабре, январе, феврале и марте, среди крупных городов страны, жители столицы за отопление платили меньше всех. Средняя цена на теплоэнергию в отопительный сезон 2022-2023 гг. составила 8,01 цента/кВтч без НДС, что на 6 проц. ниже, чем в прошлом сезоне, когда теплоэнергия в среднем стоила 8,48 центов/кВтч без НДС.

Меньше всего за отопление клиенты предприятия платили в марте – 6,97 центов/кВтч без НДС, что на 30 проц. дешевле, чем в тот же прошлогодний период, когда теплоэнергия стоила 9,98 центов/кВтч без НДС. С сентября, когда цена на теплоэнергию выросла до 16,11 центов/кВтч без НДС из-за дорогого топлива, цена на теплоэнергию сократилась более чем наполовину, т. е. на 56 проц.

"(…) Для сдерживания цен, которые осенью выросли, мы использовали альтернативные виды топлива, что позволило предложить нашим клиентам, пожалуй, самую низкую цену на теплоэнергию в целом по стране. (...) И тем не менее мы не отказываемся от наших планов до 2030 года в Вильнюсе отказаться от ископаемого топлива для производства теплоэнергии— это наш путь к чистой и эффективной энергетике", — говорит генеральный директор предприятия Геримантас Баканас.

Снижение цены на теплоэнергию в этом отопительном сезоне также сказалось и на размере счетов. С 2023 г. они заметно уменьшались, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за исключением первого и последнего месяцев отопительного сезона, когда услуги оказываются в разное время года.

Например, отопление квартиры площадью 50 кв. м. в реновированном многоквартирном доме стоило в среднем 53 евро в месяц, а в отопительный сезон 2021-2022 гг. чуть больше – 67 евро. Соответственно, жители нереновированных, энергетически неэффективных многоквартирных домов в этом году тратили на отопление в среднем 91 евро в месяц, тогда как в прошлом году им приходилось платить около 114 евро.

По данным предприятия, самым холодным месяцем в этом отопительном сезоне стал декабрь, когда средняя температура наружного воздуха достигала -3 градуса. Самый холодный день сезона был зафиксирован 7 января, когда среднесуточная температура упала до 11,8 градуса мороза. В тот день в сеть было отпущено 18 234 МВтч теплоэнергии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!