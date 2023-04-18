Советник президента: утечка разведданных не пошатнет доверия Литвы к США

После появления информации об утечке секретных документов американской разведки главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис уверяет, что доверие Литвы к своему стратегическому партнеру не пошатнулось.

"Все же у нас огромное доверие к способности США адаптироваться и извлекать уроки из той или иной ситуации. Так что и в данной ситуации не сомневаюсь, что так и будет сделано", – сказал советник президента во вторник в интервью радиостанции Žinių radijas.

"США являются нашим ключевым стратегическим партнером в различных сферах деятельности, включая поддержку Украины, сотрудничество в области разведки, сбора разведданных. Так что этот валун не пошатнется", – подчеркнул К. Будрис.

Несмотря на возникшие предположения, что из-за утечки секретных разведданных может ослабнуть желание США поддерживать Украину, К. Будрис утверждал, что эта ситуация не окажет прямого влияния на безопасность Литвы.

"Напрямую это влияние, оно производное (...). Ну, здесь разве что косвенное влияние (можно заметить — ELTA), я бы сказал", — заверил советник президента.

"Вообще, и с учетом того, что меры обязательно будут приняты, что неизбежно, и мы слышали такое обещание от многих официальных лиц США. В целом, может быть, эта ситуация даже пойдет на пользу, не обязательно мы понесем ущерб", – сказал К. Будрис.

По его словам, эта история неминуемо навредит войне в Украине. К. Будрис подчеркнул, что США придется принять решения во избежание подобных ситуаций в будущем. По его словам, для Литвы так же важно, как и для США, чтобы в будущем не было утечек документов разведки.

"Эта история также навредит доверию друг к другу, она неизбежно навредит и тому, что происходит в Украине. И всем тем странам, которые там упоминаются. Следует понимать, что процесс, механизм самооценки вреда достаточно сложный, но очень тщательный. После его завершения и оценки сделанного, мы, наверное, услышим в ходе судебного разбирательства, какой вред был причинен", – пояснил советник президента.

"С учетом этого и необходимо принимать решения, которые касаются не только этого человека, но и системных решений, чтобы подобные вещи больше не повторялись, потому что это в интересах Литвы точно так же, как и в интересах США, чтобы таких вещей не было", – подчеркнул К. Будрис.

ELTA напоминает, что в начале апреля произошла утечка секретных документов Департамента обороны США, в которых высказывались сомнения в успешном исходе контрнаступления украинских сил, а также в общем ходе войны.

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