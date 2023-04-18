Коронавирус в Литве: 246 новых случаев, скончался один человек

За прошлые сутки в Литве выявлено 246 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 63 человека, скончался один человек в возрасте 90-99 лет, сообщил Департамент статистики.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9658 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 317 274. В данное время болеют 3443 человека, в больницах заняты 102 койки для больных коронавирусом. За последние сутки в стационар переведено 18 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 2 человека.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 77,9.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 167.

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