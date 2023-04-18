Наталия из Мариуполя довольна жизнью в Вильнюсе

Год назад Наталия Березина с сыном вырвалась из Мариуполя и приехала в Вильнюс. Женщина сразу же начала искать работу. Поскольку на родине она работала в торговом центре, она стала искать работу в вильнюсских торговых сетях. Магазин Rimi в Таранде понравился женщине больше всего: ее там сразу же приняли на работу, она быстро стала подниматься по карьерной лестнице и с первого дня самостоятельно учила литовский. Наталия – одна из 197 украинцев, работающих в магазинах этой сети, пишет madeinvilnius.lt.

Наталия рассказала, что устроиться на работу было легко, ведь опыт у нее был, но в первые дни она переживала из-за незнания литовского.

"В первый день меня успокоила директор магазина. Она дала значок, на котором было сказано, что я говорю только по-русски и по-украински, сказала, что я справлюсь с работой. Я чувствовала большую поддержку со стороны коллег – это помогло быстро адаптироваться, а с каждым днем я запоминала все больше литовских фраз", – сказала Наталия, 16-летний сын которой быстро освоился в одной из вильнюсских школ.

Женщина сначала работала в овощном отделе, затем работала в других отделах, на кассе, а сейчас стала начальницей смены – она хорошо себя чувствует в торговом центре, не испытывает никаких проблем в общении. "Люди в Литве очень дружелюбные, они относятся с пониманием. Не было ни одного покупателя, который сказал бы какую-то грубость или возмущался тем, что я не говорю по-литовски. Я хочу как можно быстрее научиться говорить на вашем языке, поэтому пойду на курсы, чтобы научиться правильному произношению, пока именно это для меня самый большой вызов", – сказала Наталия.

Украинцы в Rimi работают как в торговом зале, так и на кассах. "Из-за закона о защите данных мы не можем сказать, сколько украинцев учит литовский, поскольку не собираем такую информацию, но большая часть может сказать несколько предложений, дать необходимую информацию. Мы думаем, что этого достаточно. В нашей сети работает немало людей инвалидов, которые плохо слышат или вообще не слышат, они прекрасно обслуживают клиентов, не разговаривая с ними. Кроме того, часть украинцев уже попросили работодателей составить им удобный для посещения курсов графики работы", – сказала представитель Rimi Вайда Кайкарене.

По ее словам, очень важно создать иммигрантам условия для трудоустройства, чтобы они могли заработать себе на жизнь, а торговля - та сфера, где можно обойтись без глубоких знаний языка, как показывает пример работы глухих людей - есть позиции, где не требуется разговаривать с клиентами.

"У нас есть достаточно опыта в деле трудоустройства иностранцев. Мы ценим каждого нашего работника, стараемся избегать дискриминации на рынке труда. Мы одни из первых стали трудоустраивать слабослышащих людей. Мы помогаем их интеграции, приспосабливаем рабочие места для них. У нас работает почти 200 беженцев из Украины", – рассказала Кайкарене.

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