Ширинскене обратилась в комиссию по этике с просьбой выяснить, не попал ли Крейвис в конфликт интересов

ELTA ru.DELFI.lt

Dainius Kreivys Foto: ELTA / Julius Kalinskas

Член Смешанной группы Сейма Агне Ширинскене обратилась в Главную комиссию по служебной этике (ГКСЭ) с просьбой выяснить, не попал ли министр энергетики Дайнюс Крейвис, владеющий акциями компаний, связанных с Ignitis grupė, в конфликт интересов. О таком обращении политик сообщила во вторник утром на своей страничке в социальной сети Facebook.