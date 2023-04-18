Погода: на смену дневному теплу по ночам будут приходить заморозки

Во вторник погоду в Литве обусловит зона более низкого давления.

Днем будет облачно, во многих районах ожидаются небольшие осадки. Будет дуть северо-восточный, северный ветер. Из-за облаков будет выглядывать солнце, прогревающее землю и воздух. В большинстве районов будет 12-15, местами 16-17 градусов тепла.

Облачно будет и в ночь на среду. Дожди пройдут почти повсюду. Ночью будет 1-6 градусов тепла, в Жемайтии на поверхности почвы прогнозируют заморозки до 0-2 градусов.

Днем небольшие осадки прогнозируют почти во всех районах. Усилится северный ветер до 15-17 м/с. Днем будет 11-16 градусов тепла.

В четверг придет зона высокого давления. Вероятность осадков снизится. Успокоится ветер. Ночью будет холодно. Утром всего 2-7 градусов, местами заморозки до 0-2 градусов. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов тепла.

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