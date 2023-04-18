Новый рейтинг: плохие новости не только для правительства

Результаты нового рейтинга показывают, что политические партии обменялись позициями, кроме того, снова выросло недовольство правительством. Таковы данные опроса, проведенного по заказу Delfi компанией Spinter tyrimai 7-17 марта 2023 года.

Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

В рейтинге по-прежнему лидирует оппозиционная Партия социал-демократов Литвы. В феврале за нее голосовали бы 11,8%, а в марте - 12,9% участников опроса.

На втором месте – правящие консерваторы: в феврале за них планировали голосовать 11,5%, а в марте – 11,8% респондентов.

Далее идет оппозиционный Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) – соответственно 8,5% и 8,6%.

На четвертом месте – оппозиционный демократический союз "Во имя Литвы" - в феврале 9,6%, в марте – 8,2% участников опроса.

Движение либералов, работающее в правящей коалиции, находится на пятом месте рейтинга - соответственно 5,4% и 6,8%.

Далее идет "Свобода и справедливость". В феврале за эту партию голосовали бы 2,7%, а в марте – 4,4%.

Правящая Партия свободы в феврале получила 4%, а в марте - 4,2% голосов.

На последнем месте оппозиционная Партия труда. В феврале за нее голосовали бы 3,8%, а в марте – 2,2% респондентов.

За другую партию в марте голосовали бы 12,1% участников опроса, не голосовали бы 13,1%, еще 15,7% не знали за кого голосовать или не ответили на вопрос.

В рейтинг попали партии, набравшие больше 2% голосов.

По традиции у респондентов спрашивали, кого они хотели бы видеть на посту премьер-министра страны. По-прежнему первое место занимает действующий премьер Ингрида Шимоните - в феврале 14,2%, в марте - 12,2% участников опроса.

Далее идет экс-премьер Саулюс Сквернялис - соответственно 8% и 7,8% голосов.

Третье место – европарламентарий, лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте - в феврале 7,3%, в марте – 7,4% голосов.

Далее идет представитель "Свободы и справедливости" в парламенте Ремигиюс Жемайтайтис - соответственно 4,4% и 4,5%.

На пятом месте - спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен - 3,2% в феврале и 4,3% в марте.

Далее идет экс-премьер Альгирдас Буткявичюс – 2,3% и 3,3%.

За ним еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс – соответственно 2,6% и 3,2% голосов.

Лидер ЛСКЗ Рамунас Карбаускис занимает в рейтинге 8 место - 3% и в феврале и в марте.

На 9 месте министр обороны страны Арвидас Анушаускас - соответственно 2% и 2,8% голосов.

Последнее место занимает экс-министр здравоохранения Аурелиюс Верига - 3,6% в феврале и 2,2% в марте.

Участников опроса также просили оценить деятельность правительства Литвы. Положительно или скорее положительно деятельность кабинета министров в феврале оценили 30,8%, а в марте – 29,1% респондентов.

Отрицательно или скорее отрицательно деятельность правительства оценили 62,2% респондентов в феврале и 65,9% - в марте.

В феврале 7%, а в марте 5% респондентов не знали, как оценить деятельность правительства.

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