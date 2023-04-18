По данным полиции, в 19.59 ч. на дороге Ширвинтос-Кярнаве-Дукштос, около деревни Вилейкишкяй с дороги съехал и перевернулся легковой автомобиль.
По предварительным данным, в автомобиле ехали 3 человека: водитель и два пассажира – муж с женой. Всем троим потребовалась помощь врачей.
Пассажирка (42 года) получила травму головы и была доставлена в больницу.
Водитель (38 лет) был пьян (2,09 промилле).
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