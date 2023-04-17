Прокурор указал Вильнюсскому муниципалитету убрать препятствия с суженных улиц

Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры указал Вильнюсскому муниципалитету убрать препятствия с суженных улиц столицы, пишет madeinvilnius.lt.

Генпрокуратура Литвы 17 апреля сообщила, что прокурор, оценив работы по сужению улиц, принял решение применить средства защиты общественного интереса.

В пресс-релизе сказано, что ремонты улиц "вызвали широкий резонанс среди вильнюсцев".

Прокурор потребовал, чтобы муниципалитет убрал с дорог препятствия – столбы, цветочные клумбы, ограждения, инвентарь летних кафе и т.д., – мешающие передвижению пожарных автомобилей по улицам Вильнюса в Старом городе и других частях столицы.

В пресс-релизе сказано, что эти препятствия нарушают требования пожарной безопасности.

Прокурор также предупредил главу администрации муниципалитета не допускать нарушений и не выдавать разрешения на деятельность летних кафе, если они будут нарушать правила пожарной безопасности.

В ходе расследования прокурор установил, что Государственная инспекция по планированию территорий и строительству не выполняла контроль, не проверяла работы по реконструкции улиц.

Прокурор потребовал, чтобы Государственная инспекция по планированию территорий и строительству решила вопрос мер по устранению нарушений закона - оценила реконструкцию 17 улиц: законность работ, как проведенных, так и запланированных, проверила проектные решения и законность разрешений на проведение работ и т.д.

Напомним, что Вильнюсский муниципалитет занялся реконструкцией улиц, их сужением, чтобы больше внимания уделить пешеходам и велосипедистам, безопасности движения и зеленым насаждениям.

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