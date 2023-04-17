НЦОЗ: во время весенних школьных каникул сократилась заболеваемость гриппом, коронавирусом и ОРВИ

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что 10-16 апреля заболеваемость гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и COVID-19 в Литве уменьшилась, меньше людей было госпитализировано из-за гриппа.

По данным НЦОЗ, за прошлую неделю общая заболеваемость составила 571,1 случая на 100 тыс. жителей. Неделей ранее (3-9 апреля) – 793,6 случая на 100 тыс. жителей, сообщается в пресс-релизе.

Самые высокие показатели заболеваемости на прошлой неделе фиксировались: в Шилутском районе – 980,37 случая на 100 тыс. жителей, в Кедайнском районе – 862,40 случая на 100 тыс. жителей, Каунасе – 859,57 случая на 100 тыс. жителей.

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Эпидемический уровень заболеваемости (более 1,5 тыс. случаев на 100 тыс. жителей) четыре недели подряд не превышался ни в одном самоуправлении.

По данным НЦОЗ, на прошлой неделе (14 неделя года) из-за гриппа были госпитализированы 40 человек (74 человека на 13-й неделе), все они – дети до 17 лет.

По данным Национальной лаборатории надзора за общественным здоровьем, за 14-ю неделю текущего года у пациентов с симптомами ОРВИ было взято в общей сложности 40 образцов, из них 16 образцов содержали грипп типа В.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в Европе за 14-й неделю этого года из 44 097 проб, взятых на выявление вируса гриппа, 2 429 оказались положительными (тип А составил 69 проц., тип В – 31 проц.).

В сообщении напоминают, что прививаться от гриппа рекомендуется до конца сезона гриппа (20-я неделя текущего года).

По данным НЦОЗ, в течение сезона гриппа в этом году в медицинские учреждения страны было направлено 202 080 доз вакцины против гриппа для вакцинации лиц из групп риска. По данным НЦОЗ, всего в этом сезоне (сентябрь-март) было вакцинировано 190 890 человек, относящихся к группам риска (использовано почти 95 проц. доз вакцины).

При появлении подобных гриппу симптомов (жар, кашель, боль в горле, головная боль, боль в суставах и т. д.) следует обратиться к семейному врачу.

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