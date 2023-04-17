Президент в Гааге: мы ценим вклад Нидерландов в безопасность Балтийского региона

В понедельник президент Литовской Республики Гитанас Науседа находится с рабочим визитом в Нидерландах. В Гааге глава государства встретился с королем Нидерландов Виллемом-Александром. Основное внимание на встрече было уделено вопросам двусторонних отношений, обороны и безопасности.

Во время встречи президент подчеркнул, что Литву и Королевство Нидерландов связывают дружественные и активные двусторонние отношения в области политики, экономики, культуры, торговли, науки и образования, которые Литва готова и дальше расширять, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.

Глава государства отметил успешное сотрудничество между нашими странами в области безопасности и обороны и поблагодарил Нидерланды за их вклад в обеспечение безопасности Литвы и всего региона. По утверждению президента, размещенные в Литве нидерландские военнослужащие являются доказательством единства союзников и их готовности защищать друг друга. Президент подчеркнул, что саммит НАТО в Вильнюсе продемонстрирует единство НАТО и решимость укреплять Альянс.

"Наше единство в условиях продолжающейся по соседству с нами войны является необходимым. Я ценю принципиальную позицию Нидерландов в отношении войны России против Украины и твердую приверженность коллективной безопасности. Для Литвы важно иметь такого надежного друга и союзника", - отметил глава государства.

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