Директор Центра социальных наук: вовлечение литовцев в распределение подоходного налога показывает уровень социальной зрелости

Ежегодно в бюджет возвращается 20–25 млн. "неперераспределенных средств", это не переведенные жителями 1,2% подоходного налога (ПН). Эти деньги могли бы помочь снижению уровня бедности и способствовать финансированию других нужд, однако больше 70% жителей Литвы такой возможностью не пользуются.

Директор Литовского центра социальных наук Богуслав Гружевский сказал, что такой уровень распределения средств показывает низкую социальную зрелость общества. По словам Гружевского, если сравнивать социальную зрелость с классами в школе, то можно сказать, что жители Литвы в этом вопросе - четвероклассники.

"Это показывает уровень социальной зрелости общества. Если сказать честно, то сейчас картина неважная. Тут важно обратить внимание не только на то, что 25 млн. евро не распределены, ведь деньги остаются в бюджете и не пропадают. Это проблема низкой сознательности жителей", – сказал Гружевский.

"Если мне надо было сказать, в каком мы классе, я бы сказал, что в 3 или 4. Мы еще не окончили начальную школу", – уверяет он.

Кроме того, по его словам, распределение этих 1,2% ПН – это показатель, умеем ли мы жить в демократическом обществе.

"Представьте, государство наделяет людей частью своей власти, чтобы они могли формировать общественное пространство, а мы этим не пользуемся. (...) Это плохо тем, что так мы показываем, что мы демократическими средствами не умеем формировать желаемый дизайн публичного пространства", – заметил Гружевский.

"Мы часто виним власти в том, что деньги госбюджета используют не так, так в этом случае можно сделать, как вы хотите. А мы этого не делаем", – прибавил он.

Гружевский также предлагает сделать так, чтобы эти 1,2% за тех, кто не их не использует, могли бы перенаправить другие люди.

"Может, можно предоставить это право перераспределения 1,2% другим. Я думаю, есть люди, которые и 25% распределят, а, может, и больше. Надо подумать, может, как-то можно обязать такого человека, чтобы повысить процент помощи, увеличить процент сознательных людей", – пошутил директор центра.

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