Бенкунскас и вопрос сужения улиц: будем делать все, чтобы было как можно меньше Минска и как можно больше Брюсселя

ELTA ru.DELFI.lt

Valdas Benkunskas Foto: ELTA / Julius Kalinskas

Новоизбранный мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, говоря о резонансном проекте по "гуманизации" улиц, предусматривающем сужение городских улиц, говорит, что в этом вопросе никаких революционных изменений не будет. Он также подчеркивает, что инфраструктура мобильности является очень важной темой как для жителей Вильнюса, так и для политиков, поэтому этой сфере будет уделяться большое внимание. Кроме того, по словам политика, будут продолжены работы по строительству жизненно важных для Вильнюса объектов.

"В первую очередь мы сосредоточим свое внимание на том, чтобы уличная инфраструктура соответствовала хотя бы минимальному качественному уровню, затем сделаем все, чтобы наш пейзаж городских улиц или вообще вся инфраструктура стала максимально похожей на западноевропейские города — как можно меньше Минска и как можно больше Берлина или Брюсселя. Это вопрос приоритетов, а потом преемственность того, что является правильным", — говорит политик. Статьи по теме: Сужение загруженной улицы возмутило жителей: лишь бы ухудшить положение вильнюсцев Еще до выборов В. Бенкунскас заявлял, что сама по себе идея "гуманизации" улиц неплохая, но возникают вопросы относительно ее реализации и политических приоритетов. "Мне кажется, сегодня мы немного отклонились от курса, который более актуален для города. В Вильнюсе 230 километров улиц находятся в плохом или аварийном состоянии. Это должно стать приоритетом для города – восстановление гигиены, потому что теперь ежедневно горожане ломают свои машины и по существу ругают власти. (...). Приоритеты должны быть в другом. Глядя на политический цикл следующих четырех лет, свое внимание я бы сосредоточил совершенно на другом", — сказал он. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!