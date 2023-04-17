В 1969 году Урбонас окончил Литовскую государственную консерваторию, класс профессора Виктора Радовича.
1974–1988 гг выступал в трио Литовской государственной филармонии с фортепианисткой Галиной Радвилайте и виолончелисткой Сильвией Сондяцкене, преподавал.
В 1972 г. был приглашен в Литовский камерный оркестр, в группу первых скрипок, вскоре стал концертмейстером, без перерыва играл в оркестре 46 лет.
Литовский камерный оркестр и Национальная филармония выражают соболезнования семье и близким покойного, коллегам и поклонникам его таланта.
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