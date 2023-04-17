"Земля. Этот день я никогда не забуду", – писал путешественник.
Напомним, что его цель — пересечь Атлантический океан с континента на континент на одноместной весельной лодке за 110 дней и таким образом отметить 90-летие полета С.Дарюса и С.Гиренаса, зафиксировать литовский и побить мировой рекорд.
Сделав это, путешественник станет частью истории - первым литовцем и третьим человеком в мире, преодолевшим такой маршрут.
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