Ауримас Валуявичюс поделился новым видео: земля – этот день я никогда не забуду

Литовец Ауримас Валуявичюс несколько дней назад поделился видео, в котором рассказал, что через 10 дней он будет в Майами, а 17 апреля в Instagram он представил короткую запись, на которой видна буря. Под видео путешественник написал, что земля уже близко.

"Земля. Этот день я никогда не забуду", – писал путешественник.

Напомним, что его цель — пересечь Атлантический океан с континента на континент на одноместной весельной лодке за 110 дней и таким образом отметить 90-летие полета С.Дарюса и С.Гиренаса, зафиксировать литовский и побить мировой рекорд.

Сделав это, путешественник станет частью истории - первым литовцем и третьим человеком в мире, преодолевшим такой маршрут.

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