На набережной реки Нерис в Вильнюсе зацвели сакуры

Виктория Дачинскайте ru.DELFI.lt

Vilniuje pradėjo žydėti sakuros Foto: ELTA / Julius Kalinskas

В Вильнюсе потеплело, а с весенним теплом идет и весеннее цветение – на набережной реки Нерис распустились первые цветы сакур.