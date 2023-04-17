Сакуры - это декоративные растения, японские вишни. В Литве они не плодоносят.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
В Вильнюсе потеплело, а с весенним теплом идет и весеннее цветение – на набережной реки Нерис распустились первые цветы сакур.
Сакуры - это декоративные растения, японские вишни. В Литве они не плодоносят.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!