Глава Госинспекции: давайте сплотимся и создадим украинцам условия для обучения литовскому языку

Начальник Государственной инспекции по литовскому языку Аудрюс Валотка подчеркивает, что требования по государственному языку распространяются только на тех украинских военных беженцев, которые работают по трудовому договору или общаются с клиентами по рабочим вопросам. По его словам, в настоящее время беженцы не получают надлежащей помощи в изучении литовского языка. А. Валотка призывает учреждения сплотиться и создать украинцам условия для обучения.

"Во-первых, здесь очень важный момент — это лица со статусом беженца, работающие по трудовому договору. Например, это не относится к самозанятым", — сказал А. Валотка во время дискуссии на тему знания литовского языка, проводившейся в Комитете Сейма по образованию и науке.

"Если этим людям по работе приходится общаться с жителями или заполнять типовые бланки документов, то это формулировка постановления правительства", – добавил он.

Глава Госинспекции по языку также отметил, что каждому украинцу после прибытия в Литву дается 24-месячный срок, в течение которого он должен освоить азы литовского языка.

"Это вводится в действие на 24 месяца со дня получения статуса беженца. Для всех остальных это неактуально, так же, как и для тех, кто вернется в Украину раньше, чего мы и желаем", – сказал А. Валотка.

По его словам, после письма Инспекции по языку с изложением требований к работающим украинцам беженцы сразу же заинтересовались курсами литовского языка. Однако, как отметил А. Валотка, мест либо нет, либо очереди слишком длинные.

"Когда они заинтересовались, произошло вот что — мест нет, придется долго ждать", — сказал А. Валотка.

"Мы разговаривали и с компаниями-организаторами курсов. (...) Например, ситуация на начало года, в начале январе – правительство вроде бы должно выделить средства, мы набираем группы украинцев, а потом выясняется, что этих средств нет, люди расходятся. Должна нас устраивать такая ситуация? Нет", – подчеркнул глава Госинспекции по языку.

Он обратил внимание на то, что стоимость организуемых курсов литовского языка слишком высока для приезжих украинцев. А. Валотка призывает учреждения сплотиться и создать условия военным беженцам для изучения литовского языка.

"Зайдите на страницу Службы занятости и посмотрите, сколько стоят те курсы. 1300 евро за курсы точно не самая высокая цена, можно найти и за 1650 евро. У всех ли украинцев есть такие средства? Особенно, если приехала вся семья?" – спросил он.

"Если мы хотим продемонстрировать чуткость и сопереживание, то давайте перестанем лить крокодиловы слезы, а, учреждения, давайте сконцентрируемся, сплотимся и создадим этим людям условия для обучения", – подчеркнул глава Госинспекции по языку.

ELTA напоминает, что 16 марта Государственная инспекция по литовскому языку направила письмо председателю Комитета Сейма по образованию и науке, а также в три других министерства — Образования, науки и спорта, Социальной защиты и труда и Экономики и инноваций, — в котором она сообщила, что с марта следующего года планирует начать проверку работающих в стране украинских военных беженцев на знание литовского языка.

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