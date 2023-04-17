Эфир Delfi: как спасти депортированных украинских детей?

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По данным Центра национального сопротивления россияне вывезли с востока Украины более 100 тысяч детей. Многих из них помещают в специализированные лагеря и подвергают идеологической обработке. Эвакуацией из зоны боевых действий и возвращением похищенных детей занимается благотворительный фонд Save Ukraine. С юристом фонда Мирославой Харченко говорим о масштабе трагедии, деятельности волонтеров и о том, как можно помочь каждому депортированному ребенку.

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