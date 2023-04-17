В литовских аэропортах обнаружена брешь: что задумали литовский пилот и российский предприниматель

В этом году было выдано три разрешения на вылет частных самолетов из Литвы в Россию, сообщается в расследовании, проведенном журналистами LRT. Сообщается, что литовским воздушным пространством могут пользоваться для обхода международных санкций.

Сообщается, что в начале апреля было выдано разрешение на вылет из Каунаса в Россию частного самолета Beechcraft B24R Sierra. Сейчас этот самолет выставлен на продажу в Москве.

В этой схеме, по имеющимся данным, участвовал литовский пилот и предприниматель из России и Казахстана Леонид Соколов, у которого есть и бизнес в Литве.

Сообщается, что частный самолет в Мадриде продавала латвийская компания Fly Sky, акционером которой является действующая в Литве Aviaserviso grupė. Согласно расследованию, до апреля 2022 года эта компания принадлежала Соколову, а позже стала собственностью гражданки Германии.

В расследовании LRT отмечается, что Литовская администрация безопасности транспорта, выдающая разрешения на полеты, уверяет, что формально санкции не были нарушены. Однако обстоятельства этих действий все еще выясняет правоохрана.

Министерство транспорта Литвы назвало ситуацию неприглядной. В связи с этой ситуацией обратились в ведомства ЕС, чтобы ужесточить контроль за выполнением санкций.

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