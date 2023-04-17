В Вильнюсском районе произошло серьезное ДТП, сообщается о четырех погибших

ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

17 апреля, в 7.16 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсском районе, в Майшягале, на ул. Яунюну столкнулись грузовик и легковой автомобиль.