Новые рейтинги – кого литовцы хотят видеть на посту президента

Новые рейтинги показывают, что пока альтернативы действующему президенту Гитанасу Науседе нет. Таковы данные опроса, проведенного 17-27 марта по заказу Delfi компанией Spinter tyrimai. Однако политологи рекомендуют президенту не почивать на лаврах, поскольку его политические оппоненты не дремлют.

Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

Первую строку рейтинга занимает Науседа. В феврале за него голосовали бы 20,1, а в марте – 20,4% участников опроса.

На втором месте по-прежнему нынешний премьер-министр Ингрида Шимоните 10,1% в феврале и 10,5% - в марте.

Далее идет адвокат Игнас Вегеле, в феврале за него голосовали бы 8%, в марте – 7,7% участников опроса.

На четвертом месте – европарламентарий, лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте - соответственно 5,6% и 6,2%.

Далее идет экс-премьер, лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис. За него в феврале планировали голосовать 6%, в марте – 4,2% участников опроса.

Шестую позицию занимает общественный деятель Андрюс Тапинас - соответственно 4,4% и 4,2%.

Далее идет лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис - 3,4% в феврале и 3,6% в марте.

Восьмое место в рейтинге занимает представитель "Свободы и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис - 2,1% в феврале и 3,2% в марте.

На девятом месте министр обороны Арвидас Анушаускас - в феврале 2,9%, а в марте 2,7%.

На последнем месте спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен - соответственно 2,7% и 2,6%.

За другого кандидата в марте планировали голосовать 12,9% участников опроса, еще 8% не голосовали бы, а 13,8% не знали, за кого голосовать.

В спуске были также Аурелиюс Верига, Ремигиюс Шимашюс, Аушра Малдейкене, Вальдемар Томашевский, Пятрас Гражулис и Габриэлюс Ландсбергис, но они набрали меньше 2% голосов.

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