Синоптики прогнозируют хорошую погоду, особенно тепло будет в выходные дни

В понедельник погоду в Литве обусловит зона южного циклона.

Днем будет облачно с прояснениями. Местами, наибольшая вероятность, на востоке страны, пройдут небольшие дожди. Вернется летнее тепло: днем будет 10–15 градусов тепла, теплее будет на юго-востоке.

Во вторник усилится антициклон из Скандинавии. Ночью будет больше прояснений, вероятность дождя снизится. Ночью будет 3–8 градусов тепла. Днем на востоке и на юге страны пройдут небольшие дожди, днем будет 14–17 градусов тепла, прохладнее будет лишь у моря.

В среду на севере и на северо-западе Литвы погоду обусловит антициклон: там будет больше прояснений, меньше вероятность осадков. Ночью будет 1–4 градуса тепла, в Жемайтии на поверхности почвы заморозки до 0–2 градусов мороза. Днем будет 13–15 градусов тепла. На юго-востоке и на юге будет облачно, местами дожди. Ночью будет 4–6, днем всего 10–13 градусов тепла. Ожидается сильный холодный ветер.

В четверг погоду в Литве обусловит юго-восточная оконечность скандинавского антициклона. И ночью и днем вероятность антициклона будет небольшой, будет солнечно. Температура опустится до 2–7 градусов тепла, на поверхности почвы возможны заморозки. Днем будет 14–17 градусов, прохладнее будет лишь на Куршской косе.

В пятницу погода в Литве будет такой, как в четверг. Осадков не ожидается. Ночью будет холодно, на поверхности почвы ожидаются заморозки. Днем будет 11–16 градусов тепла.

По имеющимся данным, зона высокого циклона в Литве обусловит хорошую погоду и в выходные дни - будет сухо и солнечно. По ночам вероятны заморозки, но днем будет тепло, особенно тепло будет в воскресенье.

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