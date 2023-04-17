В Вильнюсе заявки на компенсацию расходов на отопление рассмотрят до конца мая

Заявки жителей Вильнюса на компенсации за отопление планируют рассмотреть до конца мая, сообщает представитель муниципалитета. Об этом пишет портал madeinvilnius.lt.

"Мы надеемся, что все, что осталось, заявки, которые есть на сегодняшний день, рассмотрим до конца мая", – сказала LRT представитель Вильнюсского муниципалитета Ева Пабяржене.

"Сейчас рассматривают заявки, поступившие в ноябре. В ноябре уже было немного заявок, поэтому процесс пошел быстрее", – прибавила она.

По имеющимся данным, в этом году число просителей компенсаций в Литве выросло в два раза.

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