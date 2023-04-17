В литовских магазинах разрешат продавать просроченные продукты

Правда, продавать можно будет не все продукты, а только продукты с большим сроком годности - год и больше. Например, крупу, муку, сахарный песок, подсолнечное масло. Одни торговцы с этим согласны, другие боятся, что жители отравятся, сообщает LNK.

"Может, и купила бы", – сказала одна покупательница.

"У этих товаров большой срок годности. Да и вообще, есть люди, которые закупаются впрок и хранят дома продукты по несколько лет. Никаких проблем. Только просроченные продукты должны быть дешевле", – считает другой собеседник.

"Если срок годности истек несколько дней назад, почему не взять? Ведь не год назад истек", – сказала другая женщина.

Правда, не все согласны платить за такие товары.

"Если срок годности истек, товар надо выбрасывать. Такие продукты я бы не брал даже если бы скидка была большая", – сказал другой собеседник.

Министерство экономики предлагает отозвать запрет на продажу просроченных продуктов. Разрешат продавать товары с большим сроком годности, если производитель указывает дату, до которой следует использовать продукт.

"Мы хотим разрешить дольше продавать те товары, на которых указано "лучше до". Это не касается тех, на которых указано "годен до". Так и продуктов меньше выбросим, и люди смогут купить дешевле", – сказала министр Аушрине Армонайте.

В категорию этих товаров входят мука, крупы, подсолнечное масло, сахарный песок, хлебобулочные изделия, консервы и др. Часть торговцев рады такому предложению.

"Мы считаем, что это хорошее решение. Аргументы такие. Во-первых, ставится знак равенства, ведь до сих пор такие продукты передавали "Продовольственному банку". Значит, мы могли отдавать их на благотворительность, но продавать не могли", – сказала представитель Iki Вайда Будрене.

Но не все сети хотели бы продавать такие товары.

"В любом случае есть возможность отравления. Все равно нужен регламент, сколько времени можно продавать такие товары. Еще лучше, если производитель будет указывать две даты, ведь если не будет регламента, есть разные опасности", – сказал владелец сети Norfa Дайнюс Дундулис.

"Не зря выделены службы, которые этим и сейчас занимаются. Порядок есть и будет в любом случае", – сказала Армонайте.

Министерство уверяет, что продажа просроченных продуктов поможет в борьбе с излишним расходом продуктов. Сейчас в Литве ежегодно выбрасывают 400 000 тонн продуктов.

"Думаю, люди будут бояться покупать такие продукты, мне известно, как устанавливают эти сроки. Продукты пригодны к употреблению, пока не теряют свои свойства", – сказал Дундулис.

"Тут придется заниматься коммуникацией, объяснять людям, что продукты пригодны к употреблению", – заметила Будрене.

Министерство экономики отмечает, что это предложение еще согласовывают с заинтересованными ведомствами и министерствами.

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