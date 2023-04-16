Американский аналитик об утечке данных о США и союзниках: никто не выглядит хорошо

После утечки документов США стало известно о том, что американская разведка не уверена в успешном контрнаступлении Украины, это отличается от публичной риторики официальных лиц. Это не очень хорошо воспримут в Киеве, считает старший научный сотрудник Евразийской программы Института внешнеполитических исследований доктор Стивен Бланк. Прежде всего, украинцам не хватает вооружения, что является виной Запада, говорит он. Также стало известно, что один из союзников НАТО обсуждал с ЧВК “Вагнер” поставки вооружения. “Много правительств будут недовольны результатами этого, не только Америка и Украина”, - сказал доктор Бланк в интервью Delfi.

- Произошла утечка секретной информации США. О чем нам это говорит?

- Ну, во-первых, очевидно, это говорит нам о том, что кто-то проник в правительство Соединенных Штатов, не только в разведывательные службы, но и в правительство, и способен получить очень чувствительные секретные сообщения. Более того, этот человек имеет доступ к большому количеству информации по многим вопросам, не только об Украине и России, но и, например, о Ближнем Востоке, так что этот человек имеет очень широкий доступ к коммуникациям и политическим документам высокого уровня в американской администрации. Кроме того, если вы прочитаете то, что было опубликовано в прессе или в Интернете, то станет ясно, что Соединенные Штаты имеют огромное проникновение в российскую военную и правительственную разведку. Поэтому я думаю, что это было предупреждение обеим сторонам - целостность их систем была нарушена и довольно серьёзно очень способными и опытными людьми со значительными компьютерными навыками. И поэтому я считаю, что это провал для обеих сторон.

- Как вы думаете, это была случайная утечка, или это было сделано намеренно?

- Ну, очевидно, эти сообщения циркулировали в сети, в довольно малоизвестном месте, на сервере под названием Discord в течение некоторого времени. Поэтому я подозреваю, что это была преднамеренная утечка, которая была остановлена в конце концов, после того, как эти сообщения находились в сети по крайней мере несколько недель, если не пару месяцев. И поэтому я думаю, что это преднамеренно. И, вероятно, кто-то с российской стороны, у кого был этот материал, решил пойти и слить его сейчас.

- Это похоже на кампанию против администрации США, чтобы создать некоторые проблемы, трудности в отношениях с союзниками, и особенно с Украиной. Что вы думаете на этот счет?

- Я думаю, это очевидно. Очевидно, что это создает много проблем для Соединенных Штатов, но это создает проблемы и для других людей. Например, сегодня утром (11 апреля 2023, - Delfi) стало известно, что Египет был готов продать оружие России. И, по-видимому, американское вмешательство остановило это. Это не лучшим образом отражается на египетском правительстве. The Washington Post также сообщает, что ЧВК “Вагнер” пыталась получить оружие из Турции. Таким образом, были бы союзник по НАТО, дающий оружие ЧВК “Вагнер” для действий в Африке, что вызывает тревогу. Я думаю, особенно у США и Франции. Много правительств будут недовольны результатами этого, не только Америка и Украина.

- Что теперь будет с контрнаступлением Украины, после этой утечки?

- Невозможно знать, что изменится, если что-то изменится, потому что мы этого еще не видели. И украинцы ведут очень хитрую игру, говоря: "Ну, может быть, Крым. Мы хотим вернуть Крым", и так далее и тому подобное. А россияне пошли вперед и укрепили Крым в очень большой степени. Но контрнаступления еще не было. Поэтому мы не знаем, куда украинцы действительно намерены нанести удар. Поэтому, когда это произойдет, и они начнут наступление, по крайней мере, некоторое время невозможно будет узнать, была ли это первоначально намеченная цель.

- Может ли это вызвать неуверенность у украинцев? Я имею в виду, от солдатов, и до высокопоставленных чиновников.

- Конечно, на более высоком уровне. Я не знаю о войсках на местах. Но, безусловно, на более высоком уровне, потому что одна из вещей, которая, опять же, была выявлена сегодня утром. Очевидно, американская разведка не так уверена в том, что Украина может добиться контрнаступления, в отличии от того, что мы говорим публично, и того, что говорят украинцы. Это не очень хорошо воспримут в Киеве. И я думаю, что это плохо отражается на политике США, потому что они говорят, что украинцы, вероятно, не смогут добиться всего из-за нехватки оружия. Ну, отсутствие оружия также в немалой степени является виной Запада, который не предоставил им достаточной военной поддержки. Так что, опять же, никто не выглядит хорошо.





- И я хотела спросить, не может ли это все вовсе остановить контрнаступление Украины? Ведь до сих пор до конца неизвестны объемы информации, которые утекли.

- Ну, это возможно. Опять же, мы не знаем, когда и где оно должно было начаться. Они могут изменить дату, они могут изменить цель, они могут изменить объем. Но у нас нет возможности узнать, что в итоге произойдет, если первоначальный план был каким-то другим.

- Как вы думаете, что произойдет дальше? Какие изменения могут произойти по части доверия между США и их союзниками?

- Я думаю, что в конечном итоге доверие будет восстановлено. Но это будет сложный период времени, потому что США придется отвечать перед своими союзниками, как получилось, что эти документы были скомпрометированы. И мы не знаем, что еще там есть. А там может быть гораздо больше. Так что, повторюсь, никто не выглядит хорошо в результате этого. У союзников возникнут серьезные вопросы к Вашингтону, а Вашингтон, в конце концов, найдет решение и восстановит доверие, о котором вы упомянули. Но вы знаете, в течение следующих нескольких недель ситуация будет несколько более напряженной, чем обычно.

- Есть ли у вас представление о том, кем может быть этот человек, или это группа людей, которые шпионили?

- Нет, я понятия не имею, кто это. Было бы глупо строить догадки. Но это явно кто-то, у кого очень, очень хороший доступ и очень хорошие компьютерные навыки.



- Какое влияние вся эта ситуация может оказать на дальнейшую политику США?

- Я не знаю, окажет ли это большое влияние на американскую внутреннюю политику. Но это, безусловно, создаст проблемы в формулировании внешней и оборонной политики в отношении Европы и войны в Украине. Я не думаю, что в этом можно сомневаться. И потребуется некоторое время, чтобы устранить утечку. Найти ответственных за это людей или человека, и привлечь их к ответственности. И, в-третьих, найти новые способы общения со своими союзниками, которые будут более безопасными и надежными.

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